Lembra dele no BBB? Quem é Dhomini, que está causando no Power Couple

Dhomini, que protagonizou um tumulto no Power Couple na noite de quarta-feira, ficou conhecido por vencer o Big Brother Brasil (TV Globo) em 2003, quando teve um romance com Sabrina Sato.

Trajetória tem reality show, polêmicas e política

André Augusto Ferreira Fontes, nome de batismo de Dhomini, nasceu em Goiânia em 1972. Chegou à fama em 2003, quando foi o grande vencedor da terceira edição do BBB e levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. Para entrar no reality, ele abandonou o cargo de assessor parlamentar de um deputado federal.

No reality, Dhomini teve um romance com Sabrina Sato, à época com 22 anos. O casal foi uma das principais duplas da edição e protagonizou cenas de beijos, abraços e carícias enquanto dividiu a casa.

Dhomini e Sabrina Sato no BBB3 Imagem: Reprodução/TV Globo

Sabrina foi eliminada em um paredão justamente contra Dhomini, com 60% dos votos. Em entrevista ao programa Conversa com Bial em 2022, Sabrina revelou que foi Dhomini quem terminou o relacionamento. "Eu saí de lá [do BBB] apaixonada, e achava que ele era a alma gêmea da minha vida."

Sabrina Sato e Dhomini no Big Brother Brasil 3, em 2003. O casal viveu um romance intenso ao longo do reality Imagem: João Miguel Jr./TV Globo

A bolada do BBB, porém, não durou muito. Em entrevista ao Altas Horas (TV Globo) em 2020, Dhomini revelou que perdeu todo o dinheiro do programa em investimentos que deram errado. Segundo Dhomini, o montante havia sido investido em imóveis, terrenos, posto de gasolina e em uma carreira musical —ele já integrou uma dupla sertaneja, Dhoni & Dhomini.

Em 2004, ele tentou entrar para política. Nas eleições municipais daquele ano, Dhomini se candidatou a vereador em Goiânia, mas não foi eleito. Em 2010, Dhomini tentou uma vaga como deputado estadual, mas desistiu da campanha dias antes da eleição por divergências com o PR, partido ao qual era filiado. Em 2011, Dhomini entrou para a Secretaria Estadual de Agricultura, também em Goiás.

Em 2013, Dhomini participou novamente do Big Brother Brasil. A edição reuniu novos participantes e nomes que já haviam participado do programa. No entanto, Dhomini não teve a mesma sorte de 2003 e foi eliminado no segundo paredão.

Durante o BBB 13, Dhomini foi muito criticado ao confessar que já maltratou um cachorro. Ele contou a um colega de confinamento que arrancou os dentes do animal com um machado após ser mordido. Dhomini também deu o que falar ao afirmar que transava com a esposa em frente ao berço dos filhos. A declaração aconteceu durante o período de confinamento e foi reafirmada após a eliminação.

O ex-BBB quebrou os pisos de uma loja de porcelanatos em Goiânia após comprar os materiais na promoção e receber as compras trocadas em casa. "Perdi a cabeça e quebrei tudo já que não iria mais usar aqueles pisos", explicou ao UOL na ocasião.

Em junho de 2023, Dhomini se envolveu em uma intensa briga. Na ocasião, ele foi até um bar em Goiânia para retirar móveis e equipamentos do local, alegando que estaria retomando o dinheiro investido no negócio. No local, ele discutiu com o dono do bar, Ailton Gomes Maranhão, em quem desferiu socos a ponto de deixar Maranhão desacordado. O advogado da vítima, que estava no local, afirmou que também foi agredido depois que Dhomini notou que ele estava gravando a situação.

Em novembro do mesmo ano, Dhomini foi condenado a pagar 40 horas de serviço comunitário devido ao episódio. Ele havia sido acusado de lesão corporal e furto.

Em 2024, Dhomini ganhou um cargo na Assembleia Legislativa de Goiás. Ele foi contratado como assessor comissionado e tem funções no cerimonial e na televisão da Alego, com um salário de quase R$ 7 mil, conforme o Portal da Transparência. Atualmente, Dhomini apresenta o programa "Essência da Música". No canal da TV Assembleia Legislativa no YouTube, o último programa foi publicado na última sexta-feira.

Dhomini entrou no Power Couple com a esposa, Adriana Leizer. O casal está junto há cerca de 20 anos e tem cinco filhos.

O que aconteceu no Power Couple

Dhomini se exaltou com Carol durante a formação da 4ª DR. Aos gritos, ele se levantou, começou a ir em direção a Carol e precisou ser contido pelos colegas. Dhomini foi retirado do local e enviado a um "atendimento médico", segundo os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites. Na tarde desta quinta, Dhomini comentou sobre o episódio em conversa com Everton e disse que "ficou cego" no momento da discussão.