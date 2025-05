Débora Bloch sobre protagonista em 'Vale Tudo': 'Se viraliza, é sucesso'

Débora Bloch, 61, avalia Odete Roitman e repercussão do remake de "Vale Tudo", da TV Globo.

O que aconteceu

Atriz opinou sobre fala "ela não é tão preta assim" para Maria de Fátima. "É a fala mais preconceituosa e racista de Odete, mas não é primeira. É muito bom que tenha repercutido nas redes porque é um assunto importante de ser discutido. O racismo está aí, não é um problema resolvido, longe disso. Esse tipo de frase, há algum tempo, seria normalizado. Pessoas falavam achando até que era elogio", disse ao videocast Conversa vai, conversa vem do Globo.

Artista criticou a protagonista da novela. "Já falou coisas bem terríveis que passaram batidas. Que o povo brasileiro é preguiçoso, não gosta de trabalhar, que só os imigrantes europeus progrediram. Odete ignora a história, a escravidão. Representa um pensamento que abomino. É a representação de uma herança colonial, escravagista, de uma elite que não se compromete com o país, que o despreza. É preconceituosa, classista, racista, acredita na meritocracia", enfatizou.

Diretora analisou a simpatia do público à vila. "As pessoas saíram do armário, é assustador. É curioso que estejam dizendo em tom de brincadeira 'estou concordando com a Odete, será que sou uma pessoa horrorosa?'. Odete não frequenta a rua, não tem empatia nenhuma, é dona de um pensamento que está vivo, cada vez mais. Não à toa, Trump está eleito, Elon Musk está no governo", declarou.

Débora Bloch ainda disse não ver as críticas sobre o remake. "Não acompanho, mas vejo que estão falando da novela. Se as frases de Odete estão repercutindo, é sucesso. Se tudo que sai viraliza, é sinal de sucesso. A forma com se assiste à novela hoje é outra. Não é mais sentada no sofá, ao vivo. É na hora que se quer, no Globoplay, TikTok, Instagram. A medição de audiência ainda não computa isso."