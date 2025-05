Debora Bloch comenta rumores de briga nos bastidores de 'Vale Tudo'

Debora Bloch, 61, negou os rumores de brigas nos bastidores de "Vale Tudo" e garantiu que o ambiente de gravações na Globo é harmonioso.

O que aconteceu

Bloch, que interpreta a vilã Odete Roitman, disse que iniciou as gravações depois de seus colegas. Entretanto, durante participação no videocast Conversa vai, Conversa vem, do jornal O Globo, a atriz negou ter presenciado qualquer clima de intrigas nos bastidores do remake escrito por Manuela Dias.

Eu comecei a gravar o elenco já estava gravando há um tempão, mas desde que eu cheguei até agora o clima dos bastidores é maravilhoso, entre o elenco é um clima muito legal, que não é uma coisa que sempre acontece.

-- Debora Bloch

A atriz afirmou que se diverte com os demais colegas durante as gravações. "É um elenco muito legal. A gente se diverte juntos. Desde que eu cheguei na novela que o clima é ótimo, um elenco ótimo de trabalhar".

Os rumores de briga nos bastidores tiveram como personagens centrais Cauã Reymond e Bella Campos. Inicialmente, foi noticiado que o ator e a atriz teriam trocado farpas no estacionamento da Globo, no Rio de Janeiro. Depois, foi veiculado que Campos teria reclamado do cheiro natural exalado por Reymond, avesso ao uso de desodorantes.

Recentemente, o elenco de "Vale Tudo" se reuniu para uma festa, mas Reymond não compareceu. Diversos nomes marcaram presença, inclusive Debora Bloch, mas a ausência de Cauã foi sentida. Oficialmente, Reymond e Bella já negaram brigas entre eles.