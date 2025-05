Davi Brito mostra mudança corporal após lipo HD; veja antes e depois

Davi Brito, 22, exibiu a mudança de seu corpo após realizar uma lipoaspiração HD.

O que aconteceu

Campeão do BBB 24 mostrou o antes e depois da lipo HD. A transformação do visual foi compartilhada ontem em seus stories do Instagram.

Ex-participante do reality apareceu com o abdômen mais definido. "Que evolução", destacou na legenda.

Davi Brito já tinha brincado com sua barriga mais trincada. No fim de semana, perguntou se alguém queria lavar roupa em seu "tanquinho".