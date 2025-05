Cissa Guimarães abre jogo sobre namoro: 'Faço isso pelos meus filhos'

Cissa Guimarães, 68, fala sobre novo romance, tragédia do filho e vida como apresentadora.

O que aconteceu

Atriz confirmou estar namorando. "Estou por aí. Gosto de namorar, meus filhos acham que quando namoro fico mais calma, eles dão força, faço isso pelos meus filhos na realidade. Vão me matar", confessou ontem no Conversa com Bial (GNT).

Artista relembrou o relacionamento com Paulo César Pereio. "Quem é o mais doido, é esse, eu quero! Pereio era um gênio, ele me buscava no colégio. Se fosse hoje em dia? Imagina? Nelson Rodrigues perdia", brincou.

Apresentadora comentou sobre a morte do filho em um túnel. "Não perdi, desculpa te corrigir. Só ganhei 18 anos do maior amor da minha vida, com os outros filhos, meus netos (...). Mergulharia de cabeça tudo de novo só para ter o Rafa os 18 anos da minha vida. Se não tivesse tido, não sentiria esse amor que tenho até hoje. Eu vou ao túnel e coloco flores há 15 anos. O Rafa ocupa um lugar que cuido muito, um coração amputado, uma dor eterna."

Cissa Guimarães também celebrou o comando do Sem Censura, na TV Brasil. "Fico de costas para as câmeras e de frente para os convidados. Fica um papo que as pessoas gostam e ficam inseridas em todo o contexto, animado. É um exercício incrível de escuta. Chegou no momento certo na minha vida. Eu digo que estou na minha quase adolescência da minha velhice", indicou.