Cinco dramas com Kang Haneul, protagonista de 'Gostinho de Amor'

Protagonista de "Gostinho de Amor", comédia romântica sul-coreana no Top 2 das séries mais vistas no Brasil, Kang Haneul é um dos atores mais versáteis do país. Nascido em uma família artística, com os dois pais atores de teatro, Haneul também se formou em teatro e cinema.

O ator começou sua carreira fazendo musical no teatro em 2006 aos dezesseis anos, no ano seguinte ele já debutou na TV no drama da KBS "My Mom! Super Mom!". Desde então ele nunca mais parou e se reveza entre televisão, teatro e cinema. Um dos destaques da carreira de Haneul no teatro musical foi seu papel no famoso "Spring Awakening" em 2010.

Foi em 2010 que Haneul mudou de nome artístico e trocou o seu Kim Haneul por Kang Haneul, para que não houvesse confusão com uma atriz com o mesmo nome. Em seguida ele fez uma série de dramas de sucesso, incluindo "The Heirs" (2013) e "Angel Eyes" (2014).

Abaixo, Splash listou cinco dramas que marcaram a carreira do ator, que é artista desde criança.

Misaeng: Vida Incompleta (2014)

O drama retrata o cotidiano de jovens adultos, muitos frustrados com suas escolhas, que acabam se tornando colegas de trabalho em uma multinacional. A trama mostra a vida dessas pessoas de forma sensível, engraçada e frustrante. A vida como ela é. Haneul interpretou o ambicioso Jang Baek-ki. Disponível na Netflix.

Amantes da Lua: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Com um elenco estelar, "Moon Lovers" se tornou uma espécie de sucesso "cult", pois não foi muito bem de audiência, mas fez um grande sucesso com fãs dos atores envolvidos. A cantora e atriz IU faz a protagonista Ha-jin, transportada para a dinastia Goryeo no século X graças a um eclipse. Ela acorda no corpo de Hae-soo, uma jovem que possui diversos pretendentes que vivem uma guerra de tronos, pois são príncipes. Haneul vive o 8º príncipe que encantou todo mundo, Príncipe Wang-wook. O drama é repleto de reviravoltas e daqueles que faz a gente se envolver, sofrer e chorar. Disponível no VIKI.

Para Sempre Camélia (2019)

Em 2019 Haneul ganhou um dos principais prêmios de atuação na Coreia do Sul, o Baeksang Arts Awards, como melhor ator pelo drama "Para Sempre Camélia", que fez muito sucesso no país com público e crítica. O drama é uma comédia romântica simples, que conta a história de uma mãe solteira (interpretada pela atriz Gong Hyo-jin) que sofre muito preconceito pelo seu status e Haneul faz um policial completamente apaixonado por ela. É daqueles dramas familiares, com vizinhança, caos e confusão. Disponível na Netflix.

O informante (2022)

Um dos melhores papéis recentes de Haneul, em "O informante" ele inerpreta Kim Yo-han, um estagiário judicial que acaba preso após investigar corrupções do sistema. Na cadeia, ele é constantemente ameaçado tanto do lado de dentro, quanto de fora e precisa usar suas diversas habilidades para conseguir sobreviver. Para se vingar da injustiça, ele conta com a ajuda de Soo-yeon (interpretada por Lee Yoo-young), uma empresária disposta a ajudá-lo. Ideal para quem gosta de dramas de vingança e reviravoltas. Disponível no VIKI

Round 6 (2024)

Por fim, e com certeza a série de maior sucesso mundial da lista, temos "Round 6", onde Haneul foi integrado na segunda temporada como o Dae-ho, o jogador 388. Em uma série marcada pela tensão do início ao fim dos episódios, ele entrou como um respiro cômico, aliado do protagonista Gi-hun. O drama, que se tornou o mais assistido da Netflix, acompanha participantes desesperados por dinheiro que aceitam participar de jogos mortais com objetivo de vencer o prêmio milionário. A série terá sua conclusão agora em junho. Disponível na Netflix.