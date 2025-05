Cadela chamada Panda ganha prêmio Palm Dog's em Cannes

Por Rollo Ross e Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - Esqueça o rigoroso código de vestimenta do Festival de Cinema de Cannes: os convidados da popular premiação Palm Dog, nesta sexta-feira, aproveitaram seu tempo sob os holofotes para rolar no palco e latir para os concorrentes.

Dezenas de pessoas se reuniram na tenda Plage du Festival, ao longo da movimentada avenida Croisette, para celebrar as celebridades caninas do mundo do cinema na cerimônia que está em seu 25º ano.

Os convidados humanos bebericavam taças de vinho e se aglomeravam animadamente ao redor dos participantes de quatro patas de várias raças, que pareciam muito felizes com a atenção, se não um pouco confusos.

O vencedor do prêmio deste ano foi Panda, uma cadela da raça pastor islandês que protagoniza o drama familiar islandês "The Love That Remains" ( O Amor que Resta), do diretor Hlynur Palmason, em exibição fora da competição.

Panda, cadela de Palmason na vida real, não pôde comparecer ao evento, mas gravou um vídeo para aceitar o prêmio -- uma bandana vermelha com as palavras Palm Dog 2025 estampadas em fios dourados.

Os vencedores anteriores incluem Messi, o Border collie do filme "Anatomia de uma queda", de Justine Triet, que converteu seu poder de estrela em um programa de TV francês, e Brandy, um pitbull que pertenceu ao personagem de Brad Pitt em "Era uma vez em Hollywood".

Panda "ainda não sabe, mas acho que ela se sentirá bem quando tiver isso em seu pescoço", disse o produtor do filme islandês, Anton Mani Svansson, sobre a bandana.

"Mas ela é uma verdadeira estrela terrestre", acrescentou.

A Panda foi escolhida por ser um elemento central na vida da família no filme, acompanhando-os em caminhadas, no carro ou no estúdio de arte da mãe, disse Wendy Mitchell, membro do júri.

"Há muitos concorrentes excelentes este ano, mas essa cachorra é o coração do filme", disse Mitchell à Reuters.

O Grande Prêmio do Júri do Palm Dog foi para Pipa, um Jack Russell, e Lupita, uma mistura de Podenco, que acompanham um pai e um filho em uma viagem ao deserto marroquino em "Sirat", do diretor franco-espanhol Oliver Laxe, que recebeu o prêmio pessoalmente.

Hippo, uma dachshund, e um rottweiler receberam o prêmio especial "Mutt Moment" por sua cena no romance pervertido "Pillion", estrelado por Alexander Skarsgard, em que acompanham seu dono em um encontro noturno.

"Hippo carrega o filme em suas pequenas pernas", disse o diretor Harry Lighton ao aceitar o prêmio. "Ela é a verdadeira dom de 'Pillion'", acrescentou, usando o termo abreviado para "dominatrix".

Toby Rose, fundador da Palm Dog, disse que muitas vezes lhe perguntam por que os cães devem receber prêmios por estarem na tela grande.

"Para mim, é praticamente evidente -- por que Jack Nicholson receberia um prêmio por 'Melhor É Impossível'?", questionou Rose.

"É porque quando a câmera está voltada para eles e eles fazem qualquer que seja o seu papel, eles se destacam", disse à Reuters.

(Reportagem de Rollo Ross e Miranda Murray)