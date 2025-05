Gravidez inesperada emociona e movimenta o final de 'Garota do Momento'

Outras novidades sobre a reta final da novela "Garota do Momento" (Globo) foram divulgadas. Uma delas se refere à gravidez de uma personagem inesperada, conforme noticiado pelo jornal O Globo.

O que vai acontecer

Anita (Maria Flor) descobrirá estar grávida de Alfredo (Eduardo Sterblitch). A gravidez da personagem vai mexer com os rumos da trama e emocionar a família da cozinheira, que passou parte da novela convivendo com os abusos do ex-marido, Nelson (Felipe Abib).

Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Anita (Maria Flor) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Bella Piero também retorna como Flora nos últimos capítulos. Em sua primeira aparição, a personagem, que é sobrinha de Zélia (Letícia Colin) causou turbulências na vida da família Alencar e Arlete (Bete Mendes).

Além disso, a cantora Iza fará uma participação especial na trama das 18h. Ela dará vida a Silvana, personagem cuja função ainda não foi detalhada pela emissora.

Iza surgirá no fim de 'Garota do Momento' Imagem: Tom Barreto

Ainda haverá uma virada importante envolvendo Bia (Maisa). Nos próximos capítulos, ela confessará que armou para incriminar Beatriz no roubo do colar Mystique. Ao descobrir a verdade sobre seu passado, Bia se redimirá e terminará "Garota do Momento" sem a vilania.

Outras novidades já foram adiantadas por Splash. Entre elas o casamento de Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes), que será gravado em Petrópolis. A equipe também prepara uma cena de morte, mantida em total sigilo. Além disso, a atriz Catarina Abdala entra como uma fã obcecada que sequestra Alfredo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.