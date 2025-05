Astrid Fontenelle diz que ser demitida da Globo aos 64 anos foi 'difícil'

Astrid Fontenelle, 64, disse que ser demitida da Globo em sua idade foi "difícil" pela dificuldade do mercado em contratar pessoas na sua idade.

O que aconteceu

Fontenelle apontou etarismo em sua saída do Saia Justa, em 2023, programa que ela comandava no GNT havia 11 anos. "Eu fui demitida. Estava há décadas no Saia Justa. Disseram que estavam em uma situação difícil, que precisavam fazer mudanças e iam me tirar. Claro que eu chorei. Foi ruim, magoou, doeu, mas caminho de luz, passou, vamos fazer o nosso", declarou durante participação no podcast O Grande Surto.

Ser demitida aos 64 anos é difícil, etarismo, barra pesada. Mas a gente tem que ter a energia do vamos acontecer, vamos fazer alguma coisa.

Astrid Fontenelle

A apresentadora disse que precisou se readequar após perder a estabilidade do emprego CLT no Grupo Globo. "Eu tinha um programa semanal que me dava estabilidade financeira, CLT, estava ali, certa de muitas coisas, com muitos planos. Me tiraram isso e fui trabalhar na incerteza".

Ela admitiu que no começo sentiu medo, mas depois se reinventou. "Eu tive esse medo de sair do mercado e acabou para mim. Como vou arrumar emprego aos 64 anos? Pense em qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer âmbito do mercado, é difícil pelo etarismo".

Astrid Fontenelle era âncora do Saia Justa. Após deixar o comando da atração, ela apresentou um outro programa de entrevistas no GNT, que virou quadro do Fantástico, na Globo. Atualmente, ela planeja o lançamento de um projeto ao lado de Zeca Camargo.