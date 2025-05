Andreoli negou convite da CazéTV para apresentar o 'Power Couple' na Record

Felipe Andreoli estreou no comando do Power Couple neste ano ao lado de sua esposa, Rafa Brites. Durante uma entrevista para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, ele confessou que negou um projeto com a CazéTV para trabalhar na Record.

Conhecido por ser apresentador de programas de esporte, Andreoli disse que é muito fã da estrutura criada por Casimiro Miguel, apresentando eventos esportivos no YouTube. "É uma troca com um público mais jovem".

Fiquei muito lisonjeado, muito feliz, porque eu fui procurado praticamente por todo mundo do meio, da minha área de esporte, fora do esporte. Vieram várias propostas [...] Fiquei muito feliz.

Felipe Andreoli

O apresentador, no entanto, afirma que poder fazer um programa ao lado de Rafa foi o que pesou em sua decisão final.

Foi essa parceria de poder fazer um programa com ela. Para muita gente foi uma aposta, mas eu sabia que eu confiava nela, sabia que ela ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar o potencial dela como apresentadora.

Felipe Andreoli

