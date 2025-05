Abel e Filipa são vítimas de novo plano cruel de vilão em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, no Rio

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Abel (Tony Ramos) e Filipa (Cláudia Abel) serão alvos de uma nova armação de Jaques (Marcello Novaes).

O que vai acontecer

Se preparando para uma nova peça, Filipa inclui Danilo (Felipe Simas) nos ensaios da produção. Enzo (Thardelly Lima), o diretor do espetáculo, chega à mansão para dirigir sua protagonista e inclui o motorista na preparação.

Mesmo com vergonha, Danilo vai se envolvendo com a leitura de "A Tempestade", clássico de Shakespeare. Segundo informações do jornal Extra, os dois terão um momento carinhoso durante o ensaio.

Durante uma cena, o diretor da peça pede que Filipa e o irmão de Peter (Pedro Fernandes) se beijem. "E dão as mãos e se beijam. Estão esperando o quê? É a cena!", exige Enzo.

Nesse momento, Jaques chega ao local e vê o beijo. "Bravo! Que cena linda! Tô arrepiado!", diz o vilão.

A esposa de Abel explica ao cunhado que a cena era parte de um ensaio para a peça, mas Jaques vai usar isso contra o irmão. O marido de Tânia (Aline Borges) sai correndo para contar tudo ao rival, gerando um problema no casamento de Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.