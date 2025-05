Youtuber Otávio Ugá anuncia morte da esposa por câncer: 'Fez a passagem'

Otávio Ugá, 41, anunciou nas redes sociais a morte de sua esposa, Juliana Domingues, vítima de câncer.

O que aconteceu

O youtuber contou que a estudante de psicologia faleceu na manhã de ontem. "Vim contar aquela notícia que eu não gostaria de dar, e vocês não gostariam de ouvir. A nossa querida fez a passagem. Foi um clima muito difícil aqui em casa", contou ele, emocionado, em sequência de vídeos publicados nos stories de seu Instagram.

Otávio lembrou que, apesar do sofrimento, Juliana manteve até o fim a alegria de viver que era sua marca. "Era sofrimento, internação, ela era agulhada e furada, quimioterapia, radioterapia, tudo isso massacrando ela. E sempre ela trazia o sorriso no olhar, contagiando todo mundo. Ela não perdeu a batalha para o câncer, não, de forma alguma. Ela venceu, enfrentou com a cara e com a coragem, de cabeça erguida, enfrentou todos os passos e cumpriu o que precisava fazer."

Ele agradeceu o carinho de todos que mandaram mensagens de incentivo à sua companheira ao longo do tratamento. "Obrigado, gente, obrigado demais, por todo o carinho que vocês mandaram. Ela captou isso, sentiu, se sentiu muito amada. Diante de tanto sofrimento, dor, ela suportou o quanto precisou para nos tocar, deixar a marca dela na gente. Agora ela pode descansar, e está descansando."

Otávio Ugá é o nome por trás do canal Super Oito, que publica críticas e conteúdo sobre cinema. O espaço existe desde 2015 no YouTube e conta hoje com mais de 2,27 milhões de inscritos.