Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Grande Rio para o carnaval de 2026. A influenciadora digital ocupará o lugar que, até este ano, era de Paolla Oliveira.

A notícia foi anunciada pela escola de samba nas redes sociais. "Virginia é Grande Rio! Bem-vinda, Rainha", diz a legenda.

A influenciadora também compartilhou a novidade em seu perfil.

"Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na Grande Rio", escreveu ela. "Que seja o início de uma história linda. O nosso carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso e 2026 também."

A despedida de Paolla

Paolla Oliveira era rainha de bateria da Grande Rio desde 2020. Antes, ela já tinha ocupado o cargo entre 2009 e 2010. A atriz contou ao Fantástico, em fevereiro, que iria deixar a agremiação.

"Tenho que me despedir desse posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais, vou me despedir do posto, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso", afirmou na época.

Ela disse que "não sabe fazer nada ‘um pouquinho’" e que tomou a decisão porque sabia que seu trabalho em Vale Tudo iria demandar muito tempo e dedicação.

"Eu tenho uma questão familiar, também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus, também", prosseguiu.