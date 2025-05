Grande Rio ignora críticas e anuncia Virginia como substituta de Paolla

Virginia Fonseca, 26, foi anunciada na tarde de hoje como a nova rainha de bateria da Grande Rio.

O que aconteceu

Por meio de publicação no Instagram da Grande Rio, a substituta de Paolla Oliveira foi revelada. Há dias que o nome da influenciadora é cotado para assumir a posição.

A escola carioca não se pronunciou sobre a atual polêmica envolvendo a influenciadora e jogos de azar. Em comunicado, apenas dizem que a escolha de Virginia está alinhada com a proposta da agremiação de dialogar com diferentes públicos e ampliar a presença da escola no mundo digital. "A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virgínia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!", disse o presidente de honra da escola, Jayder Soares.

Em nota enviada à imprensa, Virginia disse estar no "lugar onde queria estar". "Quando recebi o convite da Grande Rio e tive a primeira conversa com a diretoria, vi que era aqui o lugar que eu queria estar. O brilho no olho, o amor e a garra com que me falaram, zerou qualquer dúvida. Sei que a agremiação gosta de inovar e não tem medo de se arriscar, e temos isso em comum. Estou aqui, para mais este desafio da minha vida, disposta a aprender? Aprender e apreender", disse.

Segundo a agremiação, a coroação está prevista para acontecer ainda este ano, em evento na quadra da Grande Rio.

A novidade vem à tona dias após a influenciadora ser criticada pela postura durante depoimento na CPI das Bets, no Senado Federal.