Tom Cruise hesita em falar de filha; jovem perdeu pensão de R$ 2,2 milhões

Tom Cruise, 62, se constrange com pergunta de Dia dos Pais e não menciona nenhum dos filhos. A caçula do ator perdeu sua pensão milionária no ano passado.

O que aconteceu

Artista ficou desconfortável ao ser questionado sobre qual seria sua celebração ideal de Dia dos Pais. Um jornalista fez a pergunta durante a promoção do filme "Missão: Impossível - O Acerto Final", conforme o jornal O Globo.

Estrela de "Top Gun" hesitou e não citou nenhum de seus herdeiros. "Fazendo filmes, grandes aventuras, me divertindo muito", respondeu na situação.

Suri Noelle, filha do ator com Katie Holmes, perdeu sua pensão no ano passado, ao completar 18 anos. De acordo com o Daily Mail, ela recebia uma pensão anual de US$ 400 mil (mais de R$ 2,2 milhões na cotação atual). Agora, ele arca apenas com as mensalidades de sua faculdade.

O relacionamento de Suri Noelle e Tom Cruise é distante. A revista In Touch divulgou que os dois ficaram sem se ver por dois anos e meio, mesmo ele tendo "ampla visitação a ela" após o divórcio de Katie Holmes. A jovem até mudou seu nome, acrescentando o nome do meio de sua mãe e retirando o sobrenome do pai.

Em contrapartida, a imprensa internacional aponta que Tom Cruise é mais próximo de seus filhos adotivos. Ele adotou Connor Cruise e Isabella Jane Cruise ainda quando era casado com Nicole Kidman.