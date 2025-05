Tio morto em 2024 deixa William e Harry fora de herança de R$ 11,3 milhões

Os príncipes William, 42, e Harry, 40, foram deixados de fora do testamento do tio, Lord Robert Fellowes, falecido em julho de 2024.

O que aconteceu

A fortuna de Fellowes é estimada em £ 1,5 milhões - o equivalente a mais de R$ 11,3 milhões, na cotação atual. O teor do testamento do nobre, que também foi secretário pessoal da saudosa Rainha Elizabeth 2ª, veio a público somente agora, quase um ano após seu falecimento.

A maior parte desse montante foi herdada pela esposa dele, Lady Jane Fellowes, 68, irmã da Princesa Diana. De acordo com o jornal The Sun, Robert direcionou também £ 1 mil (R$ 6,39 mil) para um amigo próximo e uma quantidade idêntica a um hospital, além de outros £ 500 (R$3,19 mil) para a Igreja de St. Mary e £ 5 mil para o Etton College, onde estudou.

Tanto Harry como William compareceram ao funeral do tio - um de seus últimos encontros públicos. "O William e o Harry estavam lá, mas ninguém os viu conversando. Eles mantiveram uma distância regulamentar [um do outro]", revelou ao The Sun uma pessoa presente no evento, sobre o clima entre os dois irmãos na ocasião.