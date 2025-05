Sophia Abrahão revela 'fora' que levou de José Wilker: 'Fiquei desnorteada'

Sophia Abrahão, 34, revelou um "fora" que levou de José Wilker dentro do Projac, onde ficam os estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Abrahão disse que na época estava em "Malhação", tentou se aproximar de Wilker e usou o fato de estudar teatro na mesma escola em que a filha do ator, Isabel, como pretexto. "Eu tenho uma história muito bom com o José Wilker. Eu estava em 'Malhação' e fazia Cal com a filha dele, e aí eu entrei na praça de alimentação do Projac, ele um ídolo, e eu tinha um assuntinho com ele, que era a filha", iniciou a atriz no podcast Avisa, que ela mesma apresenta.

Ela explicou que se aproximou de Wilker e o cutucou, mas ele ficou sem compreender e a ignorou. "Aí eu cutuquei ele, ele comendo sozinho, falei: 'oi, Zé Wilker, tudo bom? Faço Cal com a sua filha'. Aí ele [fez cara de quem não entendeu nada] e falou 'quê?'. Eu 'não, não, só queria te dar um oi'".

Atriz disse ter ficado "desnorteada" com o fora, enquanto seus colegas assistiam a cena. "E a minha galera de 'Malhação' estava sentada, vendo a cena, e eu voltei desnorteada para a mesa, fiquei péssima".

Em seguida, Wilker teria a procurado. "E aí eu começo a ouvir: 'Ei, oi'. Acho que ele se arrependeu e falou assim: 'você, menina, qual seu nome? Falei: 'Sophia'. Ele: 'prazer, então'. Talvez ele não tenha entendido o que é Cal. Eu devia ter insistido. Ele não foi babaca".

Sophia Abrahão estreou na Globo em "Malhação" e participou das temporadas 15 e 16 do folhetim, entre os anos 2007 e 2009. José Wilker, que morreu em 2014, é um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira e fez diversas produções de sucesso na Globo, como "Roque Santeiro" (1985), "O Salvador da Pátria" (1989), "A Muralha" (2000), "Senhora do Destino" (2004) e, entre outros, seu último trabalho foi em "Amor à Vida" (2013).