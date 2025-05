'Sítio do Picapau Amarelo': por onde anda o elenco original?

Dorinha Duval, a primeira Cuca do "Sítio do Picapau Amarelo" (1977) da TV Globo, morreu ontem, aos 96 anos. Além de atriz, ela foi vedete, cantora e apresentadora, se afastando da mídia em 1980, quando matou o marido a tiros durante uma briga. Splash te mostra por onde andam os outros atores da primeira versão da série baseada na obra de Monteiro Lobato.

Dorinha Duval foi a primeira Cuca do Síito do Picapau Amarelo Imagem: Reprodução/Instagram

Rosana Garcia (Narizinho)

Narizinho Imagem: Divulgação

Rosana, 60, segue sendo atriz e atua como instrutora de dramaturgia há mais de 20 anos, sendo especialista em atores mirins.

Rosana Garcia Imagem: Reprodução/ Instagram

Tonico Pereira (Zé Carneiro)

Tonico Pereira Imagem: Reprodução

Tonico Pereira, 76, continua trabalhando como ator, com participações em importantes obras. Ele ficou muito famoso ao viver o Mendonça, do seriado "A Grande Família", e o Ascânio, da novela "A Regra do Jogo".

Ele também esteve em novelas como "Corpo e Alma" (1992), "O Amor Está no Ar" (1997), "Por Amor" (1997), "Andando Nas Nuvens" (1999), "Porto dos Milagre", "Desejos de Mulher", entre outras.

Hoje ele também é dono do Brechó TPM, no Rio.

Moreira (Tonico Pereira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Romeu Evaristo (Saci)

Saci Imagem: Divulgação/ Globo

Conhecido por viver o Saci Pererê, Romeu Evaristo, 69, continua sendo ator e é pai da também atriz Dandara Mariana, de "Travessia".

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 2023, ele falou sobre a importância do personagem Saci na cultura e em sua vida. "Tem um gosto especial ser um ídolo negro. Até hoje se referem a mim como um ídolo", contou.

Romeu Evaristo Imagem: Reprodução/ Instagram

Zilka Salaberry (Dona Benta)

A atriz Zilka Salaberry, a avó Dona Benta do "Sítio do Picapau Amarelo" Imagem: Reprodução/ Rede Globo

Zilka Sallaberry estreou na Globo em 1967, na novela "A Rainha Louca". A atriz morreu em 2005, aos 87 anos.

Ela esteve em diversos outros títulos, como "O Outro" (1987), "Araponga" (1990), "Pecado Capital" (1998) e mais. Em 2002, Sallaberry fez uma participação especial nos primeiros capítulos da novela "Esperança", de Benedito Ruy Barbosa, que acabou sendo seu último trabalho na televisão.

Zilka Sallaberry estreou na Globo em 1967, na novela 'A Rainha Louca' Imagem: Reprodução/ Acervo/Globo

Jacyra Sampaio (Tia Anastácia)

Jacyra Sampaio teve uma longa e importante carreira na televisão Imagem: Reprodução

A atriz Jacyra Sampaio, que interpretou Tia Anastácia no Sítio do Pica Pau Amarelo, já possuía uma vasta experiência em televisão. Apesar de o papel a ter associado à imagem de cozinheira, chegando a participar em publicidades de produtos culinários, a atriz revelou em entrevista ao jornal O Globo que não tinha grande interesse em cozinhar.

Ela morreu aos 76, 1998.

Mesmo em época de estereótipos, Jacyra Sampaio se eternizou na TV Imagem: Divulgação

Dirce Migliaccio (Emília)

Dirce Migliaccio foi a Emilia no programa "Sítio do Picapau Amarelo" exibido pela Rede Globo. Em 1978 ela foi substituída pela atriz Reny de Oliveira (foto), que ficou no programa até 1983. Depois, foi a vez da atriz Suzana Abranches dar vida a Emília Imagem: Divulgação

A atriz foi um sucesso na época, sendo reconhecida pelo seu papel como Emília. Dirce Migliaccio também foi conhecida por outras personagens, como a Juditeia Cajazeira em "O Bem-Amado" (1973) e a Conceição em "A Gata Comeu" (1985). Ela morreu em 2009, aos 76 anos.

Dirce Migliaccio Imagem: Divulgação/ Memóra Globo

Pedrinho (Júlio César)

Júlio César em Sítio do Pica Pau Amarelo Imagem: Reprodução

Júlio César Vieira da Cunha e Silva, mais conhecido como Júlio César, mantém uma vida afastado dos holofotes. Ele até tentou ser ator quando adulto, mas preferiu ser empresário.

Júlio César atualmente Imagem: Reprodução

André Valli (Viscode de Sabugosa)

André Valli era ator formado em teatro Imagem: Reprodução

O ator teve vários papéis importantes na TV em novelas como "O Bem Amado" (1973) e "Escrava Isaura" (1976). Ele morreu em 2008, aos 62 anos.