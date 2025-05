Alerta de sarampo é emitido após show de Shakira em Nova Jersey

Colaboração para Splash, no Rio

O Departamento de Saúde de Nova Jersey emitiu um alerta de saúde pública após confirmar um caso de sarampo em um espectador que esteve presente no show da cantora Shakira em 15 de maio.

O que aconteceu

O caso envolve um residente de fora do estado que compareceu ao evento enquanto estava infectado. As autoridades informam que qualquer pessoa que esteve no estádio entre 19h30 e 1h da madrugada pode ter sido exposta à doença.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) destacou que o sarampo é transmitido pelo ar. Além disso, o vírus pode permanecer ativo no ambiente por até duas horas após a saída da pessoa infectada. O estádio MetLife, com capacidade para 82 mil pessoas, pode ter sido um ponto de ampla disseminação.

Autoridades recomendam que todos os presentes fiquem atentos a sintomas. Febre, tosse, coriza, olhos avermelhados e erupções cutâneas podem indicar sarampo. A orientação é que o alerta permaneça por pelo menos, até o dia 6 de junho.