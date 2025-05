Saryne: Record precisa fazer algo após atitude lamentável de Dhomini

Dhomini causou uma grande confusão no Power Couple depois de ter explodido com Carol durante a edição ao vivo do programa, que foi ao ar na noite de quarta-feira (21). A reação explosiva dele gerou um debate entre o público, e alguns internautas pedem a expulsão dele do reality. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (22).

Os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites tiveram que intervir, chamando o intervalo do programa. Dhomini foi retirado da casa pela produção, e retornou algumas horas depois, mais calmo.

Chico Barney acredita que Dhomini está se segurando durante o Power Couple, para não demonstrar tanto sua personalidade. "Ele é um cara nervoso, um cara estourado, uma panela de pressão. E ontem estourou", opinou.

Eu achei uma postura bastante preocupante do Dhomini, e totalmente fora do tom do que está acontecendo lá. Um negócio muito sem explicação, sem contexto e sem justificativa

Chico Barney

Bárbara concorda, e complementa dizendo que acompanhar embates dentro de um reality só é interessante quando é para o entretenimento. A partir do momento que se torna algo muito agressivo, se transforma em algo tenso. Ela defende que a Record precisa tomar uma atitude em relação ao ocorrido, mas acredita que ele não vai ser expulso.

Uma chamada de atenção, mostrar que o jogo não é sobre isso, não é um jogo físico, é um jogo psicológico, de argumento, é importante. Até para que os participantes não entrem nessa atmosfera e as brigas comecem a escalonar desse jeito

Bárbara Saryne

