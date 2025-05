Rafael Cardoso sobre perrengue ao beijar atriz com mau hálito: Bicho morto

Rafael Cardoso, 39, revelou ter passado perrengue ao gravar, durante uma de suas novelas, cenas de beijo com uma atriz que estava com mau hálito.

O que aconteceu

Segundo o ator, o hálito da colega - cujo nome não foi revelado - estava tão ruim que parecia haver um "bicho morto" dentro de sua boca. "Se for só uma cena, não falo nada. Quando aconteceu com a parceira de cena, não tinha intimidade, foi uma cena só, tudo bem... Mas parecia que [ela] tinha um bicho morto na boca!", desabafou ele, em entrevista ao podcast de Cátia Fonseca, 56, no YouTube.

Ator também recordou o 'pânico' que sentiu ao contracenar pela primeira vez com Fernanda Montenegro, 95, na novela "O Outro Lado do Paraíso" (2017). "Na primeira cena que fui gravar [com ela], estava ela toda no personagem e me deu um branco. Na hora eu falei: 'Vamos gravar', mas deu aquele frio na barriga... Nossa Senhora! Eu fiquei apavorado."

Rafael está longe das novelas desde 2024, quando fez uma participação especial em "Terra e Paixão". Ele foi destaque em diversos folhetins da Globo, como "A Vida da Gente" (2011), "Sol Nascente" (2016) e "Salve-se Quem Puder" (2020).