Público detona Virginia na Grande Rio: 'Não representa a comunidade'

A escolha de Virginia Fonseca, 26, para o posto de rainha de bateria da Grande Rio não foi bem-recebida pelos fãs da escola de samba.

O que aconteceu

A agremiação recebeu uma enxurrada de críticas após comunicado oficial. A influenciadora digital foi escolhida para substituir Paolla Oliveira, depois de sete carnavais à frente da bateria.

"Sinto muito que minha escola tenha perdido seus valores e se vendido a uma pessoa que claramente não condiz com a escola", escreveu uma integrante, no perfil da Grande Rio no Instagram. "Trouxe flores para o enterro da escola. Descanse em paz", comentou outra.

Seguidores da agremiação citaram a ausência de comentários positivos na publicação que anunciou o nome da famosa. "Ela não está em casa. Contando os dias para vocês acabarem com essa palhaçada", escreveu um.

"Colocar como musa já seria uma afronta, mas dá para engolir devido ao histórico de musas na escola. Agora, colocar como rainha de bateria é debochar da cara de todo mundo", postou outro.

Virginia e Grande Rio

Virginia Fonseca com a bandeira da Grande Rio; influenciadora é a nova rainha de bateria Imagem: RAFAEL ARANTES/INSTAGRAM

Virginia foi anunciada na tarde de hoje como a nova rainha de bateria da escola. Por meio de publicação no Instagram da Grande Rio, a substituta de Paolla Oliveira foi revelada. Há dias que o nome da influenciadora era cotado para assumir a posição.

A agremiação carioca não se pronunciou sobre a atual polêmica envolvendo a influenciadora e jogos de azar. Em comunicado, apenas disse que a escolha está alinhada com a proposta de dialogar com diferentes públicos e ampliar a presença da escola no mundo digital.

A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virgínia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria. Jayder Soares, presidente de honra da escola

Em nota enviada à imprensa, Virginia disse estar no "lugar onde queria estar". "O brilho no olho, o amor e a garra com que me falaram, zerou qualquer dúvida. Sei que a agremiação gosta de inovar e não tem medo de se arriscar, e temos isso em comum", completou.