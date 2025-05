Power Couple: Record se pronuncia sobre possível expulsão de Dhomini

A Record definiu se Dhomini e Adriana serão expulsos do Power Couple 2025 (Record) após o ex-BBB precisar ser contido durante a formação da quarta DR em uma treta com Carol.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em nota enviada a Splash, a Record informou que o casal continuará no jogo. "A Record está atenta a todos os movimentos dos participantes do Power Couple. Ontem, durante o programa ao vivo, avaliamos que não há justificativa para expulsão do casal Dhomini e Adriana."

Na formação da DR, Dhomini e Adriana estavam explicando uma situação em que Everton descoloriu o cabelo e foi questionado pelo ex-BBB se ele foi influenciado por alguém. Carol falou por cima de Adriana e Dhomini se exaltou.

O ex-BBB gritou com a professora de judô. "Vai deixar eu falar ou não? Vai fazer igual fez naquele dia?"

Dhomini começou a levantar e ir na direção de Carol e foi segurado pelos participantes.

Ao voltar do intervalo, os apresentadores contaram que ele foi levado a atendimento médico. "O Dhomini foi tomar uma água e foi para um atendimento médico."

Após o fim do programa, alguns telespectadores pediram nas redes sociais que o participante fosse expulso do programa.