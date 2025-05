Polícia do Rio indicia Ana Paula Minerato por racismo contra cantora Ananda; relembre o caso

A modelo e ex-panicat Ana Paula Minerato foi indiciada por racismo pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro. A investigação iniciou em novembro de 2024, após uma denúncia feita pela cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, que acusa a influenciadora de falas preconceituosas.

Agora, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) irá avaliar se formaliza a denúncia à Justiça. Ao Estadão, o órgão confirmou o recebimento do inquérito. "A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) concluiu o inquérito e indiciou a autora por crime de racismo. O caso foi encaminhado ao Ministério Público", informou, em nota.

O advogado de Ananda também confirmou ao Estadão o andamento do caso. Procurada, a equipe de Ana Paula Minerato não respondeu até a publicação deste texto. O canal segue aberto para manifestações de todas as partes envolvidas.

Nas redes sociais, Ananda comemorou o desdobramento. "Indiciada. Finalmente. Um retorno positivo daquele dia horrível. Aguardo com esperança o andamento desse processo", escreveu.

Segundo a cantora, mesmo sem falar com frequência do assunto publicamente, ela segue empenhada para fazer com que a modelo seja responsabilizada por suas falas preconceituosas. "Vim agradecer a todas as pessoas que, assim como eu, estão com sede de justiça. (...) Hoje deve estar sendo um péssimo dia do lado de lá. Sensação sensacional", completou.

Até o momento, Ana Paula não se manifestou publicamente sobre o caso. Nas redes sociais, ela tem compartilhado registros de uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

Relembre o caso

O caso veio à tona no final de novembro, quando áudios vazados nas redes sociais revelaram comentários racistas feitos por Ana Paula Minerato durante uma conversa com seu ex-namorado, o rapper KT Gomez. Nos trechos divulgados, a modelo faz declarações pejorativas em relação ao cabelo e à pele de Ananda.

"A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro", disse Minerato em um dos trechos. Em seguida, ela continuou: "Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Porque isso ali é neguinha, né? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África?", completou.

A denúncia foi registrada no portal da ouvidoria do Ministério Público de São Paulo após o vazamento da conversa. Segundo KT Gomez, as gravações foram feitas sob orientação de seu advogado.

Por falta de provas, o caso foi arquivado. Ana Paula Minerato, então, utilizou as redes sociais para comemorar. "É que no final o bem sempre vence o mal", escreveu em publicação.

Em janeiro, Ananda revelou que entrou com um pedido de desarquivamento da denúncia de injúria racial contra a modelo.