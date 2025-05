Pilotos elogiam filme de Brad Pitt sobre F1 após exibição em Mônaco

Por Alan Baldwin

MÔNACO (Reuters) - Os pilotos de Fórmula 1 declararam que o novo filme sobre F1 de Brad Pitt deverá ser um sucesso e trará novos fãs para o esporte, após uma exibição exclusiva de pré-lançamento no Grande Prêmio de Mônaco.

O filme original da Apple, com cenas de ação filmadas nos fins de semana de corrida com a cooperação da categoria, será lançado nos cinemas no final de junho.

A Fórmula 1 espera que o filme seja um sucesso ainda maior do que a série documental da Netflix "F1: Dirigir Para Viver", que ajudou a aumentar o apelo do esporte em todo o mundo e levá-lo a um público novo e mais jovem.

"Honestamente, gostei de tudo", disse aos repórteres nesta quinta-feira o piloto da Williams Carlos Sainz, que jurou segredo sobre o enredo, assim como todos os presentes. "Houve coisas que realmente me surpreenderam."

"Não estou falando da história, mas da qualidade da filmagem que eles conseguiram. É uma loucura. Sinceramente, uma loucura. Para mim, essa é a melhor parte de tudo isso."

"A equipe fez um excelente trabalho ao montar um filme de Hollywood muito bom", completou.

O piloto novato da Haas Oliver Bearman, de 20 anos, concordou.

"Acho que o filme retrata muito bem o que passamos, de uma forma um pouco hollywoodiana, como seria de se esperar, mas isso o torna muito interessante", disse o britânico.

"Acho que o objetivo do filme será alcançado. Acho que será um grande sucesso e fará com que as pessoas queiram assistir à F1."

Dirigido por Joseph Kosinski, conhecido por "Top Gun: Maverick", o filme também é estrelado por Javier Bardem como proprietário de uma equipe à beira do fracasso.

O ator britânico Damson Idris interpreta o astro Joshua Pearce, ao lado do envelhecido piloto em busca de redenção Sonny Hayes, interpretado por Pitt, que tem 61 anos na vida real.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, coprodutor, disse que o filme fornecerá uma sensação autêntica.

"A narrativa é muito legal e as imagens são simplesmente incríveis", afirmou Charles Leclerc, da Ferrari, que venceu a corrida em Mônaco no ano passado.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, também deu um veredicto positivo.

"Provavelmente, somos o pior público possível para assistir a esse filme, porque você vai olhar e examinar cada detalhe, cada troca de marcha, cada pit stop, e foi muito autêntico", disse o britânico.