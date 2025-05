Personagem de outra novela será novo amor de Nelson em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo), a atriz Carol Romano retorna à cena como Mariana, de "Além da Ilusão", novela de 2022. Splash traz as primeiras fotos do retorno da personagem com exclusividade.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mariana está de volta em "Garota do Momento". A personagem já foi vista em "Além da Ilusão", trama que também era escrita pela autora Alessandra Poggi.

A personagem, que cativou o público na novela de 2022, retorna como namorada de Nelson (Felipe Abib). Em "Além da Ilusão", Mariana era uma jovem voluntária da Legião Brasileira de Assistência e vivia atormentando a vida de Julinha (Alexandra Richter) e Arminda (Caroline Dallarosa).

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento", Mariana será apresentada à família do novo namorado. Após se separar de Anita (Maria Flor) e se envolver em diversas confusões familiares motivadas por interesses financeiros, o ex-representante da Perfumaria Carioca levará a nova companheira para conhecer sua ex-mulher e os filhos.

Mariana (Carol Romano) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Mariana (Carol Romano) e Nelson (Felipe Abib) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.