Paul Mescal rejeita comparação de novo filme em Cannes com "Brokeback Mountain"

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - O ator irlandês Paul Mescal rejeitou comparações de seu novo romance de época, "The History of Sound", com o clássico de cowboy gay "O Segredo de Brokeback Mountain", nesta quinta-feira, dizendo que a única coisa que eles têm em comum é o fato de os personagens passarem tempo juntos em uma barraca.

"The History of Sound", que estreou no Festival de Cinema de Cannes na quarta-feira, é estrelado por Mescal e Josh O'Connor como Lionel e David, que se conhecem no Conservatório de Boston no início dos anos 1900 e se apaixonam em meio ao amor em comum por canções folclóricas.

No entanto, o casal se separa quando David é convocado para a Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, eles se reencontram para caminhar pelo Maine em busca de canções de tradição oral para gravar, com a aventura tendo um efeito profundo sobre os dois homens mais tarde na vida.

"Pessoalmente, não vejo nenhum paralelo entre 'Brokeback Mountain', a não ser o fato de passarmos um pouco de tempo em uma barraca", disse Mescal aos jornalistas em Cannes.

A Variety descreveu o novo filme como "'Brokeback Mountain' com sedativos", enquanto o The Guardian disse que é "um filme quase Brokeback Mountain, cujo tom é de persistente admiração pela sua própria tristeza" e deu-lhe duas de cinco estrelas.

Mescal rejeitou as comparações como preguiçosas e frustrantes, dizendo que o foco de seu filme, ao contrário do vencedor do Oscar de 2006 de Ang Lee, é a celebração do amor dos personagens e não a repressão.

O diretor sul-africano Oliver Hermanus, que foi indicado ao Bafta por "Viver", disse que a comparação de seu filme com um que foi lançado há 20 anos mostrou que há uma deficiência.

"Deveria haver mais filmes sobre o tipo de dinâmica e as nuances dos relacionamentos queer, dos relacionamentos que estão além do contexto com o qual a maioria dos filmes provavelmente lida."