Presidente da Grande Rio sobre Paolla Oliveira: 'Ela manda na escola'

Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio, falou ao Portal Leo Dias sobre a saída de Paolla Oliveira do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. Hoje, a escola anunciou que Virginia Fonseca assumirá o posto.

O que aconteceu

Jayder contou que Paolla continua tendo um papel na escola. "Paolla não saiu da Grande Rio. Ela é apaixonada pelo samba, pela escola. Ela só tá dando um tempo porque ela precisa. Ela tem problemas pessoais pra resolver e acha que poderia atrapalhar o carnaval com os problemas. Ela vai tá na avenida com a gente ano que vem."

Vem de diretoria, pode ser Rainha de Honra. Ela é a Paolla, ela manda na Grande Rio, tá? Ela é a dona. Jayder Soares

Ele também falou sobre a possibilidade de Paolla passar a coroa para Virginia. "Se ela estiver tempo e tiver a agenda livre, ela vai passar a coroa sim."

Virginia também conversou com o portal sobre o novo desafio. "Muito feliz e honrada. Fiquei com o coração palpitando, com medo porque é um posto grandioso. Pedi um dia pra pensar. Pensei e vi que era isso que queria. Quero conviver mais com a comunidade, conhecer as pessoas que fazem o carnaval aconteceu."