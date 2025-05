'O Agente Secreto' será distribuído pela Mubi no Reino Unido, Índia e América Latina

O Agente Secreto, sucesso de crítica após estrear no Festival de Cannes, está no páreo pela cobiçada Palma de Ouro e rapidamente conseguiu distribuidores. A Mubi adquiriu os direitos para levar novo filme de Kleber Mendonça Filho aos cinemas do Reino Unido, Índia, Irlanda e América Latina. A informação foi divulgada pela plataforma nesta quinta-feira, 22.

De acordo com a Variety, os planos de lançamento serão anunciados em breve.

Conforme revelado na quarta, a responsável pelo longa nos Estados Unidos será a Neon, que trabalhou anteriormente com os vencedores do Oscar Anora e Parasita.

Além de plataforma de streaming conhecida pela curadoria, a londrina Mubi é produtora e distribuidora, e vem crescendo na indústria nos últimos anos.

A empresa também fechou acordos de distribuição de outros filmes que conquistaram boa recepção em Cannes: Sentimental Value, do norueguês Joachim Trier (no Reino Unido, Irlanda, América Latina, Turquia e Índia); Die My Love, da escocesa Lynne Ramsay (nos Estados Unidos e outros territórios); e Alpha, da francesa Julia Ducournau (na América Latina e Índia).

A Neon também garantiu os direitos dos lançamentos de Trier e Ducournau, para distribuição em outros territórios.

O Agente Secreto

Ambientado em 1977, O Agente Secreto segue Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge para Recife na esperança de se reconectar com seu filho. Lá, ele percebe que a cidade está longe de ser o retiro livre de violência que ele esperava. Distribuído em território nacional pela Vitrine Filmes, o filme deve estrear nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025, ainda sem data definida.