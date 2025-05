Netflix produzirá adaptação de 'The Secret of Secrets', nova sequência de O Código Da Vinci

A nova aventura de Robert Langdon, protagonista de O Código Da Vinci, está a meses de chegar às livrarias, mas já tem uma adaptação confirmada. A Netflix selou acordo com o autor Dan Brown para produzir uma série baseada em The Secret of Secrets, sexto livro da série iniciada com Anjos e Demônios.

A série, ainda sem título oficial, terá roteiro de Carlton Cuse, que também trabalhará como showrunner. O roteirista também atuará como produtor-executivo ao lado de Brown e Emma Forman (Pulso).

De acordo com o site The Wrap, a produção segue Langdon numa corrida contra o tempo para resgatar uma cientista cujo trabalho pode mudar a compreensão sobre a mente humana. Em sua jornada, o simbologista enfrentará forças ocultas e antigas que querem impedir que a pesquisa seja publicada.

Lançados entre 2000 e 2017, os cinco livros de Brown já renderam três adaptações para os cinemas: O Código Da Vinci (2006), Anjos e Demônios (2009) e Inferno (2016), todos protagonizados por Tom Hanks. O terceiro livro da saga, O Símbolo Perdido, foi adaptado para a televisão em 2021 e teve Ashley Zukerman como Robert Langdon.

O livro The Secret of Secrets será lançado oficialmente em 9 de setembro. A adaptação da Netflix ainda não tem data para estrear.