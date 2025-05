Mulher que afirma ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar é presa

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi presa em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ela ficou conhecida em março, após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

O que aconteceu

Influenciadora digital é suspeita de integrar um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes, comercializados por meio das redes sociais. A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de SP.

As investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, ao receber os produtos, constatou que eram falsificados. A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora. SSP-SP

Reportagem tenta contato com a defesa de Nayara Macedo.