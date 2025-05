Justiça libera Lamborghini de MC Ryan após acordo para reparar gramado

A Justiça de São Paulo (TJSP) liberou, nesta quinta-feira (22), o cantor MC Ryan SP, 24, a fazer a retirada de sua Lamborghini. O veículo de luxo, avaliado em R$ 3 milhões, foi usado pelo artista para dar "cavalos de pau" no gramado do estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, há duas semanas.

O que aconteceu

A informação da liberação do veículo de luxo foi feita pelo advogado de defesa do Ryan, Felipe Cassimiro, nas redes sociais. O cantor, que está em São Paulo, fará a retirada do carro nesta sexta-feira (23), segundo o seu defensor.

MC Ryan foi detido, no último dia 9 de maio, por dirigir sem habilitação e depredar o gramado do estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Ele pediu desculpas pelo ato e pagou R$ 948 mil para custear o reparo do local de atividade do XV de Piracicaba.

Além de reparar os danos causados, Ryan se comprometeu a pagar 60 salários-mínimos a uma instituição beneficente que será indicada pela Justiça.

A Lamborghini, no entanto, havia ficado apreendida até a data de hoje. O juiz Rodrigo Pares Andreucci, da 3ª Vara Criminal, atendeu a solicitação da defesa do artista para liberação do veículo.

O caso

MC Ryan estava com carro envelopado em homenagem a MC Kevin e ao Corinthians Imagem: Reprodução/Instagram

Cantor viajou à cidade de Piracicaba para um show, às 23h, no dia 9 de maio. Uma hora antes de subir ao palco, ele fez um "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba, o que estragou o gramado. Ryan estava com sua Lamborghini Huracán Evo 2022 personalizada.

Artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio. "Cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim", disse o músico, no Instagram.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Paulo, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio. O caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo à vida de outrem".

Ao lado dos responsáveis pelo time, Ryan se desculpou por dar um cavalo de pau com seu carro de luxo e danificar o gramado. "Família, queria aqui deixar o meu pedido de desculpas ao XV, a todos os piracicabanos. Queria falar pra vocês que eu não tive a intenção de entrar aqui com o carro e fazer a arruaça", afirmou.

O jovem ainda justificou que acreditou estar em um estacionamento ao invés de um estádio. "Na hora que eu cheguei aqui, como tava muitos carros, eu achei que esse espaço era um espaço pra estacionamento. Mas enfim, tá resolvido, tudo resolvido com o XV, com a cúpula aqui do XV", garantiu.

Diante das desculpas do cantor, Matheus Bonassi, presidente do XV de Piracicaba, elogiou MC Ryan. "Errar, todos nós erramos. Mas a atitude sua de pedir perdão, reconhecer o erro, reparar os danos, isso aí é pra poucos. Poucas pessoas reconhecem as suas falhas. Isso enobrece muito o homem que você é, a sua atitude. E nós só temos a agradecer, todos. A situação que ocorreu, você levou da melhor maneira possível".

Assim, o funkeiro pagou R$ 948.176,68 ao clube XV de Piracicaba para reparar os danos causados. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do clube, que explicou que valor repassado foi exatamente o que consta no orçamento da empresa que realizará o reparo.