Maria Padilha aposta em biquíni preto para banho de cachoeira

Maria Padilha, 65, compartilhou fotos curtindo cachoeira a Serra da Bodoquena, localizada na borda sudoeste do Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece usando um biquíni preto com detalhes em marrom enquanto aproveita as belezas naturais. "Estou até agora sonhando com as cores dessas águas. E eu juro que não tem filtro, são assim?. Uma boa semana para vocês!", escreveu na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Que linda", disse uma seguidora; "Deusa talentosa", exaltou outro.