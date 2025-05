Ex-BBB diz ter recusado viagem de R$ 70 mil oferecida por casa de apostas

O ex-BBB Maike Cruz surpreendeu ao revelar que recusou um dos prêmios do BBB 25.

O que aconteceu

O atleta recusou uma viagem de R$ 70 mil para a Europa, com acompanhante. Junto ao prêmio também estavam ingressos para a final da Champions League. A viagem iria ocorrer na próxima semana.

Maike explicou que optou por não se associar à empresa patrocinadora do prêmio, uma casa de apostas esportivas. "Eu resolvi não ir por algumas questões. Eu ia precisar fazer algumas ações que eu não estava me sentindo à vontade de fazer", afirmou o atleta.

O prêmio foi conquistado durante uma dinâmica realizada no programa. Na ocasião, Maike escolheu uma cadeira premiada. Na época, o ex-nadador escolheu Renata Saldanha, vencedora do reality, para acompanhá-lo na viagem.

Maike ressaltou que manter-se fiel aos próprios princípios foi decisivo. "Acho que é muito melhor se sentir com o coração em paz e com a mente em paz também, com as minhas escolhas, do que fazer as coisas pela emoção apenas", declarou.