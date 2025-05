Luciana Gimenez relembra deboche em loja de luxo em NY: 'Riu da minha cara'

Luciana Gimenez, 55, comenta sobre "perrengue" com uma atendente de uma loja de luxo em Nova York, nos Estados Unidos, ao comprar um relógio para o primogênito.

O que aconteceu

Apresentadora lembrou da confusão ao dar um relógio para Lucas Jagger. Em seu podcast Bagaceira Chique, revelou que era um presente dela e de Mick Jagger pelo aniversário do filho.

Modelo contou que foi esnobada por uma atendente de uma loja de luxo. "Estava com a roupa do corpo, porque ando em Nova York de bike para tudo quanto é lugar. Cheguei de capacete, estava bem 'nada' e falei: 'vim pegar um relógio'. A mulher olhou para a minha cara, ela riu da minha cara [e disse]: 'não temos relógio'. Demorei para entender que ela estava tirando onda da minha cara."

De acordo com Luciana Gimenez, o comportamento da funcionária só mudou quando indicou que já tinha pago pelo relógio. "Debochada mesmo! Pedi uma água e ela saiu andando. Era aniversário do meu filho mais velho. Aí finalmente falei: 'tem um relógio que já está comprado porque foi um presente que dei com o pai dele. Aí todo mundo [falou]: 'Nossa!'", relembrou.