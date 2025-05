Louis Vuitton apresenta desfile de moda no Palais des Papes, na França

PARIS (Reuters) - O designer de roupas femininas da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiere, ocupou o pátio principal do imponente monumento medieval Palais des Papes, no sul da França, para apresentar a coleção Cruise 2026 da marca nesta quinta-feira.

O público sentou-se em assentos alinhados ao cenário da passarela, com a primeira-dama francesa Brigitte Macron, as atrizes Catherine Deneuve e Cate Blanchett e o designer de roupas masculinas da Vuitton, Pharrell Williams, na primeira fila.

As modelos entraram em cena logo após o pôr do sol com paletós metálicos, capas largas com padrões de chamas e botas de gladiador cobertas com vidro espelhado. Alguns looks tinham pregas extras ou fileiras de correntes que acrescentavam movimento e volume, enquanto os mais soltos incluíam saia em camadas e blusa de mangas largas.

O evento da grife de propriedade da LVMH -- a maior marca de luxo do mundo -- ocorreu em um momento em que o setor de enfrenta uma queda prolongada.

(Reportagem de Mimosa Spencer em Paris)