Lívia explica 'treta' com Dona Déa e diz que não leva 'desaforo pra casa'

Livia Andrade, 41, se pronunciou sobre o motivo da briga com Dona Déa, 77, durante gravação de "Domingão do Huck".

O que aconteceu

No programa de Dia das Mães, Luciano Huck revelou ao público que as apresentadoras estavam sem se falar e se reconciliaram no palco. "Ela me pegou de calça curta no palco. Naquele momento jurei que o Luciano não estava vendo e fui abraçar a Dona Déa justamente para ninguém ver que ela estava chorando", explicou Lívia sobre o episódio em entrevista a Splash.

Lívia disse que não concorda com fama de 'barraqueira' e afirmou que sabe se "comportar". "Sou uma mulher que aprendeu na quebrada a não levar desaforo para casa. Então, quando uma mulher sabe o que quer e não aceita o imposto, é chamada de difícil."

Ela declarou que apesar dos fãs a considerarem a vilã, o público não sabe o que aconteceu. "Vocês nem sabem o que aconteceu! Pode ter sido que a senhora que brigou comigo e vocês nem ficaram sabendo. Porque foi a senhora que veio pedir desculpa para mim no palco."

A apresentadora revelou que a treta aconteceu devido à personalidade forte de ambas e comparou com desentendimentos do cotidiano. "É impossível não surgirem rusgas entre duas pessoas de personalidade forte. A gente criou casca forte, uma armadura, e por sermos mulheres de opinião, quando usamos um tom de voz diferente, dá aquele choque", contou.

Lívia confessou que durante afastamento sentia falta de Dona Déa e esperou o momento para "as coisas se assentarem". "Quando a gente gosta, tem respeito e carinho por alguém, o melhor é aguardar. Eu e Déa sentíamos muita falta uma da outra, sempre fomos próximas. Nos distanciamos um pouco porque as duas bicudas deram aquela bicada."