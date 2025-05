Porque a Disney mudou o final de 'Lilo & Stitch' no live-action

O live-action de "Lilo & Stitch" teve o final adaptado para fornecer uma experiência mais condizente com a realidade.

Enquanto, na animação, Nani segue cuidando de Lilo e Stitch, no live-action, a irmã mais velha vai para a faculdade. As duas irmãs órfãs são adotadas por uma vizinha próxima, e Nani pode fazer a graduação dos sonhos (biologia marinha) fora do Havaí.

O diretor Dean Fleischer Camp diz que o live-action traz a oportunidade de investir mais nos personagens. "Esse relacionamento entre as irmãs Pelekai era uma oportunidade muito interessante e dramática para nós", disse em entrevista exclusiva para Splash.

Na nova versão, Nani tem muito mais destaque, e o fato de ela praticamente ter se tornado uma mãe adolescente fica mais evidente. "Nós tínhamos tanta empatia e nos sentíamos tão mal por ela que, no fim das contas, queríamos dar-lhe um final feliz", confessa Dean. "Esses sentimentos nos guiaram para tornar a personagem um pouco mais presente na história".

Outra mudança guiada pelo mesmo propósito é o fato de os aliens Peakley e Jumbo serem interpretados por humanos. Enquanto na animação eles apenas se disfarçam com roupas e acessórios, no live-action eles têm um aparelho que lhes dá a aparência humana.

Billy Magnussen e Zach Galifianakis interpretam Peakley e Jumbo Imagem: Zach Dougan/Disney

O fato de os alienígenas conseguirem se misturar entre as pessoas mesmo sem fantasia era parte da comédia da animação. Agora, o humor está mais focado no fato de que eles não sabem quase nada sobre o comportamento humano. "Ele tem uma compreensão completamente equivocada de como os humanos se vestem, como eles se relacionam", diz o produtor Jonathan Eirich, também em conversa com Splash.

Ainda nos divertimos com ele sendo o especialista em Terra que não sabe de nada, mas precisávamos da credibilidade de que eles iriam andar por um resort no Havaí ou em qualquer outro lugar em que pudessem se misturar. Jonathan Eirich

O produtor também destaca o ponto positivo de ter dois atores em frente às câmeras. O que não é o caso do outro protagonista, Stitch, cujas cenas são em CGI (imagem gerada por computador).

As cenas com o "experimento 626" foram gravadas com um fantoche ou com um cachorro em seu lugar. "Investimos muita energia tentando criar uma experiência real diante das câmeras. Em filmes ou personagens em computação gráfica, o padrão é colocar uma bola de tênis em um palito e dizer: 'Ah, vamos editar depois'", disse Camp a Splash.

Stitch no live-action de Lilo & Stitch Imagem: Disney

Usar um boneco ou um animal ajudou nas cenas com Maia, que tinha apenas 6 anos quando o filme foi gravado. A jovem atriz contou com um treinador de atuação durante a produção.