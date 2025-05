'Vale Tudo': Sumiço de Laís e coma de Cecília mudam destino de Sarita

Além do grave acidente com Cecília (Maeve Jinkings), "Vale Tudo" (Globo) promete fortes emoções nos próximos capítulos envolvendo Laís (Lorena Lima).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Laís vai desaparecer após um passeio de barco e acabará em uma ilha deserta. A personagem é companheira de Cecília na novela das nove da Globo. As informações são do jornal O Globo.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) leva Sarita (Luara Telles), filha das duas, para casa. Em seguida, informa a Leila (Carolina Dieckmann) que Laís não voltou do passeio e está desaparecida.

Sumiço acontece por volta do capítulo 70 enquanto Cecília está internada em coma. No capítulo do dia 31 de maio a irmã de Marco Aurélio sofrerá um grave acidente de carro, causado por sabotagem nos freios do veículo.

Sem as mães, Sarita ficará sob os cuidados de Marco Aurélio. O executivo se aproveitará da situação para tentar seduzir Leila (Carolina Dieckman), afirmando ter vontade de adotar a filha da irmã.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.