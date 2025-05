Modo IA promete popularizar 'ChatGPT' do Google e mudar buscas na web

O Google prometeu facilitar as buscas mais complexas com o "Modo IA" - a nova aba do site que vai te ajudar com pedidos detalhados sobre qualquer tema. Por enquanto só disponível nos EUA, ele tem potencial de mudar completamente como realizamos busca.

O que aconteceu

Nada de buscas por palavras-chave: a ideia é fazer perguntas "cabeludas" sobre o tema. No evento de apresentação, a empresa deu o seguinte exemplo: "me ajude a achar acampamentos de verão, a menos de 10 minutos de distância dirigindo, para meus filhos de 6 e 9 anos. Resultados devem incluir datas, agendas, preço". O pedido inclui, ainda, as observações de que a criança mais velha gosta de ciências, e que não precisa ser o mesmo acampamento para as duas.

Até então, estava disponível o AI Overview, que gerava uma resposta para quando uma pergunta objetiva era feita. A novidade foi apresentada durante o Google I/O 2025 - um evento para desenvolvedores.

Modo IA do Google consulta centenas de sites e fornece resposta para perguntas complexas Imagem: Reprodução/Google

A resposta é uma consolidação de vários links que o Google lê e a partir dos quais organiza as informações ao usuário que perguntou. A empresa diz que seu mecanismo consegue ler centenas de páginas e processar informações para gerar um "relatório a nível de especialista", com referências completas. Chama a atenção que o resultado são tabelas, imagens e o detalhamento solicitado na busca.

Por que importa?

Aos poucos, a empresa quer fornecer mais respostas diretas para as pessoas e reduzir a tarefa de clicar em links. Há alguns anos, a empresa já tem feito resumos dependendo da busca realizada, porém este movimento que começou nos EUA indica uma mudança maior.

Com isso, há chance de reduzir o clique em links de páginas referenciadas na busca. Sites jornalísticos, que dependem de veiculação de publicidade, devem perder tráfego, enquanto a resposta aparece direto no Google. Além disso, em exemplos dados pela própria empresa, no modo IA tem exibição de propagandas.

A jornada de entrar em diferentes sites e ter acesso a diferentes perspectivas pode estar com os dias contados. Nos exemplos, é mostrado que os links até aparecem no fim do resumo criado no modo IA, mas eles ficam consolidados.

Ao mesmo tempo, Google quer se tornar referência em inteligência artificial. Ainda que o ChatGPT, da OpenAI, seja pioneiro, google.com ainda é uma das páginas mais vistas do mundo. A incorporação do "Modo IA" pode democratizar o acesso à inteligência artificial. Além disso, o Google quer se diferenciar promovendo respostas personalizadas — algo que os concorrentes podem implementar, mas que o Google leva vantagem, pois tem anos de dados das pessoas.