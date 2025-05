'Garota do Momento': Tragédia final? Mentira sobre Valéria destrói Clarice

Nesta quinta-feira (22) em "Garota do Momento" (Globo), o delegado pede que Clarice confirme sua verdadeira identidade à polícia. Enquanto isso, Eugênia encontra o documento de identidade original da pintora.

Mais tarde, Arlete depõe sobre Valéria na delegacia. E em seguida, chega a hora de Juliano dar sua declaração, e acusa Clarice de ter matado sua ex-amante.

Fábio Assunção e Carol Castro são Juliano e Clarice em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Topete se desentende com Orlando. Juliano agride Beto. Basílio retoma sua procura pelo colar Mystique. Talía provoca Jacira. Edu comete erros no trabalho.

