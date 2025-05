Gabz e Isadora Cruz serão as protagonistas da próxima novela das 19h

Isadora Cruz e Gabz vão interpretar os papéis principais de "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da Globo. As informações foram confirmadas pelo jornal O Globo.

O que vai acontecer

Atrizes interpretarão Agrado e Eduarda, que formam uma dupla sertaneja ao longo da história. As autoras, Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, conversaram com Maiara e Maraisa, além de profissionais da indústria fonográfica e compositores que trabalham com grandes nomes do sertanejo feminino.

História se passa em Bom Retorno, cidade fictícia localizada nos arredores de Goiânia. As gravações estão previstas para começar em outubro, em locações de Goiás.

Leandra Leal dará vida à vilã Zilá, uma empresária poderosa do ramo de moda country. A personagem teve uma filha ainda jovem, papel que será interpretado por Isabelle Drummond.

Já Lázaro Ramos também está escalado e viverá um empresário na trama. A direção artística ficará a cargo de Carlos Araújo.

"Coração Acelerado" vai substituir "Dona de Mim", novela de Rosane Svartman. Apesar de já ter a estreia confirmada para este ano, não há uma data oficial.