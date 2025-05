Fim de semana em SP tem Virada, C6, festival de jazz e mais; veja destaques da programação

O próximo final de semana será recheado de atrações musicais em São Paulo. Mais uma Virada Cultural acontece na capital paulista, com shows gratuitos de nomes como Iza, Alceu Valença e Luísa Sonza em todas as regiões da cidade.

Destaque também para o C6 Fest, que sempre conquista os fãs de música e traz nomes como The Pretenders e Nile Rodgers & Chic. Quem ama jazz pode se deliciar com o festival Wine & Jazz Sessions, que tem entrada gratuita e apresentações de atrações como o Fat Family.

Confira todas as opções:

Shows

C6 Fest

De 22/5 a 25/5, quinta a domingo - Um dos festivais mais queridos por quem gosta de música, o C6 Fest acontece no Parque Ibirapuera do dia 22 ao dia 25. Nomes como Nile Rodgers & Chic, The Pretenders, The Last Dinner Party e Seu Jorge integram a line-up. Confira completa aqui. Onde: Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera. Quanto: R$ 560/R$ 1.200.

Stone Temple Pilots

22/5, quinta, 21h30 - A banda que marcou o grunge dos anos 1990 faz um show no Terra SP. O grupo promete tocar hits que marcaram a carreira, como Plush e Vaseline. Onde: Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande. Quanto: R$ 500/R$ 600.

Prettos

23/5, sexta, 21h - A dupla formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira faz um show de lançamento do álbum Um Brinde ao Mestre Cartola, que celebra 50 anos do disco Cartola e a vida e obra do músico. Clássicos como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho e Preciso Me Encontrar fazem parte do repertório. Onde: Sesc Vila Mariana - R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 60.

BNegão

23/5, sexta, 21h - Uma das vozes do Planet Hemp, BNegão se apresenta no Sesc Pinheiros com Metamorfoses, Riddims e Afins, seu primeiro trabalho solo. O disco une sonoridades do Hemisfério Sul com ritmos periféricos. Onde: Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 70.

Lô Borges e Beto Guedes

23/5, sexta, 22h - Os dois ícones da MPB se reúnem na apresentação Esquina & Canções no Espaço Unimed. Tanto Lô quanto Beto tiveram papel essencial na produção de Clube da Esquina, um dos maiores álbuns da música brasileira. Cada um fará shows individuais, mas, ao final, os artistas vão tocar uma música juntos. Onde: Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 200/R$ 480.

Virada Cultural

24/5 e 25/5, sábado e domingo - A Virada Cultural completa 20 anos com mais de mil apresentações e 21 grandes palcos distribuídos em todas as regiões da capital paulista. Dentre os destaques da programação, estão Iza, Alceu Valença, João Gomes, Péricles, Luísa Sonza, Michel Teló, Léo Santana, Mart’nália, Sepultura, Vanessa da Mata, BK’, João Neto & Frederico, Pixote, Turma do Pagode e Fresno. Confira a programação completa por palco aqui. Onde: Diversos pontos de São Paulo. Quanto: Grátis.

Wine & Jazz Sessions

24/5 e 25/5, sábado e domingo - O festival ocorre no Brooklin e une jazz, blues, soul e gastronomia. Na oitava edição, nomes como Fat Family, Dom Paulinho Lima, Ray Charles Celebration e Big Time Orchestra se apresentam. A entrada é gratuita. Onde: Praça Gen. Gentil Falcão, Brooklin. Quanto: Grátis.

Erudito

Osesp e Coro da Osesp

De 23/5 a 25/5; quinta e sexta, 20h; sábado, 16h30; domingo, 18h - Nesta semana, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) interpreta a Sinfonia nº 6, de Gustav Mahler, conhecida como Trágica, sob a regência de Thierry Fischer. Os concertos ocorrem de quinta a sábado. No domingo, o Coro da Osesp presta uma homenagem a Naomi Munakata. Onde: Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Luz. Quanto: R$ 42/R$ 295.

João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP

27/5, terça, 20h - Durante a semana, o maestro João Carlos Martins se une à Bachiana Filarmônica SESI-SP para uma apresentação gratuita no Auditório do MASP. O concerto terá clássicos da música erudita, da música popular brasileira e de trilhas sonoras de filmes. Onde: Auditório do MASP - Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Quanto: Grátis.

Teatro

Freud e o Visitante - Após reabrir as portas em agosto do ano passado, o Teatro Cultura Artística volta a receber peças teatrais neste final de semana. A primeira a ser apresentada será Freud e o Visitante, do Grupo Tapa, que estreou em 2023. A trama é ambientada em 1938 e mostra Sigmund Freud preocupado com sua filha, Anna Freud, intimada por um nazista a prestar depoimento. A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo e o texto, do belga Éric-Emmanuel Schmitt. Quando: De 23/5 a 15/6. Sextas e sábados, 20h; domingos, 19h30. Onde: Teatro Cultura Artística (Auditório) - Rua Nestor Pestana, 196, Centro. Quanto: R$ 100.

Bárbara - O espetáculo que rendeu a Marisa Orth o troféu de Melhor Atriz no Prêmio Bibi Ferreira no ano passado faz uma curta temporada no Teatro Bravos. A peça é inspirada no livro A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência (Ed. Planeta), de Barbara Gancia, que narra os 30 anos de dependência de álcool da jornalista. A direção é de Bruno Guida. Quando: De 23/5 a 29/6. Sextas, 21h; sábados, 17h e 21h; e domingos, 18h. Onde: Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: R$ 120/R$ 180.

Avesso do Avesso - A comédia estrelada por Marcelo Serrado e Heloísa Périssé terá uma única apresentação no Tokio Marine Hall. A peça traz os atores interpretando seis casais em crise, com textos de Aloísio de Abreu, Claudia Tajes, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Tati Bernardi. A direção é de Marcelo Saback. Quando: 25/5, domingo, 18h. Onde: Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 120/R$ 250.

Trilogia Kafka - O grupo Garagem 21 estreia uma montagem que explora violência e alienação com base em três textos de Franz Kafka: Um Artista da Fome, Comunicado a uma Academia e Carta ao Pai. Outra obra, Diante da Lei, integra a abertura. No elenco, Helio Cicero, André Capuano e Pedro Conrado. A direção é de Cesar Ribeiro. Quando: De 23/5 a 30/6. Sextas, sábados e segundas, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro do Núcleo Experimental - Rua Barra Funda, 637. Quanto: R$ 40.

O Céu da Língua - É a última chance de conferir o espetáculo protagonizado por Gregório Duvivier. Em cena, o ator debate sobre a origem das palavras e as diferenças entre Brasil e Portugal. A direção é de Luciana Paes. Quando: Até 25/5. Quintas a sábados, 19h; domingos, 16h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: R$ 100/R$ 140.

Musical

Dom Casmurro - O musical inspirado na obra de Machado de Assis faz quatro apresentações no Sesc Santo Amaro - uma delas, no domingo, será gratuita como parte da Virada Cultural. O espetáculo narra a história de Capitu, Bentinho e Escobar por meio de estilos que vão do rock à MPB. No elenco, Luci Saluzzi, Rodrigo Mercadante, Cleomácio Inácio, Larissa Carneiro, Fábio Enriquez, Nábia Villela, Eduardo Leão e Mafê Alcântara. A direção é de Zé Henrique de Paula. Quando: De 20/5 a 24/5. Onde: Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Quanto: R$ 60.

Exposição

Acervo em Perspectiva - Neste final de semana, o Museu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera, inaugura mais uma exposição do projeto Acervo em Perspectiva, que explora peças do acervo da instituição. Serão exibidas obras do fotógrafo mineiro Eustáquio Neves e do artista maranhense Zimar, conhecido pelas caretas de cazumbás. Quando: 24/5, sábado, 11h às 17h. Onde: Marquise do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo (Parque Ibirapuera) - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 10. Quanto: Grátis.

Dez, como os dedos das mãos - A Galeria Base, em Cerqueira César, inaugura um novo espaço e sua primeira exposição do ano. A mostra traz 40 obras de dez artistas representados pela Galeria: Bruno Rios, Christian Cravo, Fabíola Trinca, Guilherme Almeida, José Cláudio, Lucas Länder, Luiz Martins, Matheus Ribs, Moacyr Travaglia e Rafael Vicente. Serão apresentadas pinturas, desenhos, colagens, esculturas e fotografias. Quando: De 23/5 a 31/7. Onde: Galeria Base - Rua Artur de Azevedo, 493, Cerqueira César. Quanto: Grátis.

Elenir Teixeira: Uma exposição biográfica - A Febasp (Fundação Educacional Belas Artes de São Paulo) abre uma mostra da artista plástica Elenir Teixeira, natural de Mococa, interior de São Paulo. Elenir foi aluna de Di Cavalcanti e se formou na Febasp, quando a instituição ainda era chamada Escola de Belas Artes e tinha sede no prédio da Pinacoteca. Ela, além de pintora, também é gravadora e ceramista e teve a paixão pela arte incentivada por Oswald de Andrade Filho, Di Cavalcanti, Noêmia Mourão e Tarsila do Amaral. Quando: Até 6/6. Onde: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana. Quanto: Grátis.

Cinema

Belas Sonoriza - Amor à Flor da Pele - O Reag Belas Artes faz sessões especiais em comemoração aos 25 anos de Amor à Flor da Pele, do diretor Wong Kar-Wai. O filme acompanha o jornalista Chow Mo-wan, que descobre, ao lado da vizinha, Su Li-zhen, que seus respectivos parceiros têm um caso. O filme será sonorizado por Guilherme Chiappetta, ao lado dos músicos Eduardo Contrera e Mathews Alves. Quando: 25/5, domingo, 14h, 17h e 20h. Onde: Cine Reag Belas Artes - R. da Consolação, 2423, Consolação. Quanto: R$ 80.

Literatura

Virada Cultural Literária - Os 20 anos da Virada Cultural terão a primeira edição da Virada Cultural Literária de São Paulo - Virada Lusófona na Biblioteca Mário de Andrade. Com curadoria de José Manuel Diogo e Tom Farias, a programação conta com autores como o colunista do Estadão Leandro Karnal, Itamar Vieira Junior, Paulo Lins, Bruna Lombardi, Luciany Aparecida, Andréa Del Fuego, João Silvério Trevisan, Antônio Prata, Giovanna Madalosso e mais. Veja a programação completa aqui. Quando: 24/5 e 25/5, sábado e domingo. Onde: Biblioteca Mário de Andrade - R. da Consolação, 94, República. Quanto: Grátis.