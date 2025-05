EXOTEEZ: EXO e ATEEZ se aproximam e movimentam o fandom do K-pop

EXO e ATEEZ são dois dos maiores grupos de k-pop de suas respectivas gerações (terceira e quarta). Por isso, a reunião de seus integrantes vem chamando atenção - positivamente - dos fãs.

O que aconteceu

Recentemente, uma série de conteúdos entre alguns integrantes do EXO com integrantes do ATEEZ começaram a pipocar pelas redes sociais. A interação vem surpreendendo principalmente exoLs, fãs do EXO, que não estão acostumados a ver muitos conteúdos dos artistas com outros grupos.

Já os fãs do ATEEZ - atinys - ficaram entusiasmados. Isso porque o grupo começou a carreira fazendo cover de músicas do EXO e vários membros são abertamente fãs, tanto do grupo quanto da carreira solo que vários trilharam ali.

Abaixo temos ATEEZ no início da carreira. Nessa época, eles faziam cover de um dos maiores sucessos do EXO, "Growl":

Pre-debut ATEEZ you guys will NEVER believe who will you guys be friends and sing with 6 years later?.pic.twitter.com/2FYnTtFmsv -- Lilah (@xchoi_nunchix) May 19, 2025

É o caso de San (ATEEZ) e Kai (EXO). Não é a primeira vez que eles se reúnem, mas dessa vez San contou que eles viraram amigos e ele até dormiu na casa de Kai. Os dois viralizaram após o desafio do single do novo disco de Kai, "Wait On Me", que gravaram para o TikTok.

O NÍVEL DE AMIZADE! Durante uma live, o SAN do ATEEZ comentou sobre o 'Wait On Me' challenge que fez com o KAI e disse que chegou a dormir na casa dele um dia.



??: É verdade. Sobre o desafio com o Jongin hyung, na verdade eu é que ficava dizendo o tempo todo pra gente? pic.twitter.com/0Inmxl7dl7 -- DEAR KAI BR (@dearkaibr) May 11, 2025

Outra reunião EXOTEEZ, dessa vez juntando vozes poderosas de ambos os grupos foi o encontro inesperado de Baekhyun (EXO) com Jongho (ATEEZ). Os dois participaram do programa Secret Duo cantando suas músicas favoritas juntos.

Além da reunião entre dançarinos principais (Kai e San) e vocalistas principais (Baekhyun e Jongho), tivemos spoiler da participação de Seonghwa e Yunho (ATEEZ) no programa do Xiumin (EXO), "Ximun's Ramyeon Store". O programa irá ao ar no próximo dia 27.

[] Seonghwa and Yunho will appear on 'Xiumin's Ramyeon Store' to be released next week May 27 (Tue) 8pm KST#ATEEZ #???? @ATEEZofficial pic.twitter.com/HG75jmvfum -- 1024 (@1024updates) May 20, 2025

Na última semana, dia 15, aconteceu em Santiago, no Chile, o grande evento "K-Pop Masterz". A ocasião reuniu diversos artistas de k-pop, entre eles ATEEZ e Suho, líder do EXO. Yeosang (ATEEZ) em live, agradeceu a gentileza do Suho de ir conversar com eles. Rolou até foto.

250517 ATEEZ Yeosang mentioned SUHO in his live



"After his performance, SUHO sunbaenim came by our waiting room to offer us some kind words and we took a picture. It was such an honor, I'm so happy. He's very kind, I'm thankful."#SUHO #?? #?? #??? #SUHOinChile pic.twitter.com/PMZscNlO4K -- ???? (@SUHOLOOK) May 20, 2025

Expectativa é grande. Com tantas interações entre membros diferentes, os fãs já estão fazendo apostas para adivinhar qual vai ser a próxima combinação entre EXO e ATEEZ.