Esposa atualiza estado de ex-Globo que tirou 20% do pulmão: 'Chorei muito'

Kelly Maria, esposa de Jonas Almeida, ex-apresentador da Globo que revelou estar com câncer no pulmão, falou sobre o estado do marido hoje.

O que aconteceu

Kelly publicou uma declaração para o marido, acompanhada de uma foto ao seu lado no hospital. Ela falou sobre o estado de Jonas. "Acho que todas as enfermeiras que entraram no quarto hoje duvidaram do diagnóstico! De tanta alegria, piada, amor, que você inunda aonde quer que você esteja? É lindo demais de ver, sabia? Todas as pessoas saem apaixonadas por você!".

Você com câncer consegue deixar o dia de todo mundo mais feliz! Kelly Maria

Ela completou. "Apesar de ter chorado muito quando você foi pro centro cirúrgico, quando coloquei minha cabeça no seu peito (e ali fiquei por uns bons minutos), conversei com Deus e com o seu pulmão? Tive uma conversa séria com eles e tive a certeza que tudo já deu certo."

Kelly se declarou. "E, se precisar, eu divido meu pulmão com você, o meu ar? Tudo que precisar! Eu te amo de um jeito e tamanho que nem dá para explicar. Além de te achar o cara mais lindo, mais inteligente e mais legal do mundo!"