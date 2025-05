Esposa atualiza estado de ex-Globo após cirurgia que tirou 20% do pulmão

Kelly Maria, esposa de Jonas Almeida, ex-apresentador da Globo que revelou estar com câncer no pulmão, falou sobre o estado do marido após o final da cirurgia que lhe tirou 20% do pulmão.

O que aconteceu

Kelly publicou um Stories ao lado do médico que realizou a cirurgia e contou que ela chegou ao fim. "Acabou. Jojô está bem. Tô indo ficar com ele agora."

Mais cedo, ela havia postado uma declaração para o marido. "Acho que todas as enfermeiras que entraram no quarto hoje duvidaram do diagnóstico! De tanta alegria, piada, amor, que você inunda aonde quer que você esteja? É lindo demais de ver, sabia? Todas as pessoas saem apaixonadas por você!".

Você com câncer consegue deixar o dia de todo mundo mais feliz! Kelly Maria

Câncer

O artista revelou ontem que iria passar por um procedimento cirúrgico para retirada de 20% do pulmão. "A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado".

É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também.

Jonas não escondeu que a notícia do câncer o deixou assustado, mas o foco é passar pela cirurgia e iniciar o tratamento da doença. "Não era para agora um negócio desse acontecer. No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: 'minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?'. Passei por esse estágio, sabe?"