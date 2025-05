Dhomini retorna ao Power Couple após ser retirado durante ao vivo e chora

Na madrugada, Dhomini voltou para a sede do Power Couple 2025 (Record). O ex-BBB se exaltou durante a votação e precisou ser contido por outros participantes e levado para atendimento médico.

O que aconteceu

Dhomini voltou para o programa. O ex-BBB apareceu nas câmeras do quarto que divide com a esposa e chorou bastante.

Adriana o abraçou e ele chorou copiosamente. "Não briga comigo, eu estava te defendendo."

Ela consolou o marido. "Tá todo mundo vendo. Calma."

Aconteceu. Foi uma explosão momentânea. Você não é assim. Tá tudo bem. Adriana

Na formação da DR, Dhomini e Adriana estavam explicando uma situação em que Everton descoloriu o cabelo e foi questionado pelo ex-BBB se ele foi influenciado por alguém. Carol falou por cima de Adriana e Dhomini se exaltou.

O ex-BBB gritou com a professora de judô. "Vai deixar eu falar ou não? Vai fazer igual fez naquele dia?"

Dhomini começou a levantar e ir na direção de Carol e foi segurado pelos participantes.

Ao voltar do intervalo, os apresentadores contaram que ele foi levado a atendimento médico. "O Dhomini foi tomar uma água e foi para um atendimento médico."