Dhomini comenta explosão com Carol no Power Couple: 'Um mês que tô calado'

Logo após retornar ao Power Couple 2025 (Record), depois de ser retirado para atendimento médico após explodir com Carol, Dhomini comentou o acontecido com sua esposa, Adriana.

O que aconteceu

Ela consolou o marido, que estava chorando no quarto. Adriana, então, alertou o marido sobre os xingamentos que fez a Carol e Dhomini retrucou. "Muito melhor que ter avançado nela e no Radamés. Não dei conta. Tô há um mês. Calei a boca pra ela. Faz um mês que tô calado, escutando ela fazer todo mundo calar a boca pra ela."

Quando fez com você, eu não aguentei. Eu explodi. Dhomini

Adriana concordou com o marido. "Na manipulação, no jogo sujo dela, ela está agindo com todo mundo. Calma, que todo mundo viu. No meu voto eu tive a oportunidade de falar."

Ela seguiu atacando Carol. "Ela é muito ardilosa. Com aquela roupa dela de vovó, de advogada, empresária, já que não consegue usar outra, porque o tamanho não dá."