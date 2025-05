CPI das Bets convoca Carlinhos Maia e pede análise financeira de Virginia

A CPI das Bets aprovou a convocação de Carlinhos Maia, 33, para prestar depoimento no Senado Federal. O requerimento é de autoria da relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos).

O que aconteceu

Documento cita número de seguidores do influenciador para justificar pedido. "Diante da abrangência de sua influência, especialmente sobre públicos vulneráveis, torna-se imprescindível compreender os termos e a natureza dessas relações contratuais, bem como os critérios éticos e legais adotados para a divulgação desses conteúdos."

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa do famoso não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

CPI pede análises financeiras

Virginia negou 'cláusula da desgraça' em CPI das Bets Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Comissão também aprovou requerimentos para que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) produza relatórios de inteligência financeira dos influenciadores Virginia Fonseca e Rico Melquiades. Os dois já prestaram depoimento na CPI.

O relatório de inteligência financeira será de fundamental importância para o andamento das investigações sobre a promoção de apostas online no Brasil, contribuindo para o esclarecimento da atuação dos influenciadores digitais neste mercado. Soraya Thronicke, senadora

Relatórios são documentos elaborados pelo Coaf para analisar e identificar operações financeiras que possam ter indícios de crimes, como lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilícitas. A finalidade dos RIFs é auxiliar as autoridades na investigação e combate a esses crimes.

Virginia nega 'cláusula da desgraça'

Virginia prestou depoimento em CPI das Bets Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Virginia prestou depoimento à CPI das Bets no dia 13 de maio. Na ocasião, ela negou a existência da "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos. De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.

Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão. Virginia

'Meu dinheiro nunca veio só de bets'

Rico Melquiades prestou depoimento à CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senado

Rico Melquiades prestou depoimento no dia seguinte. O influenciador digital se recusou a falar sobre acordo de colaboração premiada com a Polícia Civil de Alagoas, que levou ao pagamento de multa milionária. Prints revelados pela reportagem do UOL, em junho de 2024, mostraram que influenciadores recebiam uma conta diferenciada dos demais usuários das plataformas. O sistema dava acesso a uma aposta que era viciada em ganhar, segundo a polícia.