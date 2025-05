Benson Boone reclama de público no Texas e o compara com América do Sul: 'sorriam um pouquinho'

Benson Boone não escondeu a frustração com a recepção que teve durante um show recente no Texas, nos Estados Unidos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor americano desabafando sobre a diferença na energia do público em comparação aos fãs da América do Sul durante a apresentação.

"Eu acabei de voltar da América do Sul, nós fizemos uma turnê por lá e tocamos em alguns festivais. Culturas lindas, países lindos, públicos incríveis. É bom estar de volta, mas vou dizer: vocês podem sorrir", começou o cantor.

"Não precisam olhar pra mim como se eu tivesse matado a família de vocês. Sorriam um pouquinho, estamos nos divertindo", finalizou.

No Brasil, a recepção de Boone foi bem diferente - fãs o aclamaram desde o desembarque no aeroporto. No palco do Lollapalooza, em março, ele fez sua estreia no País com direito a coro de "Benson, eu te amo!" e uma performance que levou o público à loucura.

A passagem pelo Brasil trouxe o repertório de seu primeiro álbum, Fireworks & Rollerblades, que reúne 15 faixas. Aos 22 anos, o cantor é considerado um dos principais nomes da nova geração da música pop - muito impulsionado pelo TikTok, plataforma que teve papel fundamental no sucesso global do hit Beautiful Things.

A faixa, que viralizou nas redes, se tornou a música mais vendida no mundo em 2024, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, alcançando a impressionante marca de 2,11 bilhões de unidades vendidas.